У центрі Києва вшановують пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Cотні
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У ході беруть участь понад 70 осіб. Вони тримають у руках плакат "Пам'ятаємо. Небесна сотня. Герої не вмирають" та портрети загиблих майданівців.
На заході лунає "Слава Україні — Героям Слава", "Герої не вмирають".
Учасники ходи з Майдану Незалежності пройшли до Європейської площі і повернули на Грушевського.
Там біля пам'ятного хреста на місці загибелі Сергія Нігояна активісти запалили кілька лампадок і поклали квіти. Після цього громадяни заспівали гімн України.
Потім учасники заходу підійшли до місця загибелі Жизневського і також запалили лампадки, поклали квіти і виконали гімн України.
Також громадяни запалили лампадки і поклали квіти із жовто-синіми стрічками до меморіальних дошок Романа Сеника та Олександра Бадери - вже біля стадіону "Динамо" ім. Лобановського.
Потім активісти поклали квіти і біля пам'ятної дошки Героям Небесної Сотні.
Після цього бажаючі рушили до Екуменічного храму архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ - згадати загиблих майданівців.
Поруч знаходяться правоохоронці, зокрема поліція діалогу.
Як повідомлялося, 22 січня 2014 року у Києві загинули перші учасники Революції гідності. Так, зранку 22 січня зазнав смертельного поранення у голову 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку.
Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні.
Також 22 січня у лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні.
Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану - киянин Олександр Бадера.
За даними прокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі людей, з них 104 особи загинули.