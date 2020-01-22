У центрі Києва вшановують пам’ять перших загиблих Героїв Небесної Cотні

У Києві відбувається хода, присвячена вшануванню пам’яті перших загиблих учасників Революції гідності - Героїв Небесної Cотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадери.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У ході беруть участь понад 70 осіб. Вони тримають у руках плакат "Пам'ятаємо. Небесна сотня. Герої не вмирають" та портрети загиблих майданівців.

На заході лунає "Слава Україні — Героям Слава", "Герої не вмирають".

Учасники ходи з Майдану Незалежності пройшли до Європейської площі і повернули на Грушевського.

Там біля пам'ятного хреста на місці загибелі Сергія Нігояна активісти запалили кілька лампадок і поклали квіти. Після цього громадяни заспівали гімн України.

Потім учасники заходу підійшли до місця загибелі Жизневського і також запалили лампадки, поклали квіти і виконали гімн України.

Також громадяни запалили лампадки і поклали квіти із жовто-синіми стрічками до меморіальних дошок Романа Сеника та Олександра Бадери - вже біля стадіону "Динамо" ім. Лобановського.

Потім активісти поклали квіти і біля пам'ятної дошки Героям Небесної Сотні.

Після цього бажаючі рушили до Екуменічного храму архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ - згадати загиблих майданівців.

Поруч знаходяться правоохоронці, зокрема поліція діалогу.

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Як повідомлялося, 22 січня 2014 року у Києві загинули перші учасники Революції гідності. Так, зранку 22 січня зазнав смертельного поранення у голову 21-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини. Згодом смертельне вогнепальне поранення в серце дістав 25-річний білорус Михайло Жизневський. Обидва були активістами Майдану і брали участь у протестах фактично від самого їх початку.

Поранений цього дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні.

Також 22 січня у лісі під Києвом було виявлено тіло львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур – активіста Майдану викрали невідомі просто з лікарні напередодні.

Через кілька днів від численних травм, яких зазнав 22 січня, помер ще один учасник Майдану - киянин Олександр Бадера.

За даними прокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі людей, з них 104 особи загинули.