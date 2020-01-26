У Києві чоловік допоміг поліції затримати грабіжника

У Києві чоловік допоміг поліцейським затримати грабіжника.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини столичної поліції зателефонувала киянка з повідомленням про те, що на вулиці Солом’янській її пограбував незнайомець. На місце події негайно направили групу швидкого реагування, яка знаходилась неподалік місця вчинення злочину та слідчо-оперативну групу територіального підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, виявили двох чоловіків, між якими відбувалася сутичка. Також поліцейські поспілкувались із потерпілою, яка пояснила, що на виході з тролейбуса вона відчула, як хтось заліз до її рюкзака. Коли вона озирнулась, то побачила чоловіка, який втікав із її грішми у руках. Дівчина почала кликати на допомогу, на що відреагував небайдужий перехожий та кинувся наздоганяти кривдника.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець столиці, 1978 року народження. З’ясувалось, що фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок на території столиці.

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Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.