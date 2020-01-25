Світлове шоу, фаєр-батли і “теракотова армія”: у Києві святкують китайський Новий рік

З 24 січня на Співочому Полі у Києві починається велике святкування Нового року за Китайським календарем.

Як повідомили організатори, під час святкування пройдуть фаєр-батли між командами з різних куточків країни та буде презентований вогняний оргáн.

Фестиваль гігантських китайських ліхтарів на Співочому полі у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

"На гостей чекатиме грандіозне світлове шоу та фаєр-батли між командами з різних куточків країни. Родзинкою святкування буде вогняний оргáн – єдиний в Україні та унікальний у світі", - йдеться у повідомленні, передає пресслужба КМДА.

Також на відвідувачів чекає 30 гігантський інсталяцій, які створять чарівну атмосферу свята: легендарна теракотова армія та велика китайська стіна, сичуаньська опера, підводний світ, персонажі стародавніх китайських казок, зоопарк, фламінго, панди, гігантські квіти, алея закоханих та інші неймовірні інсталяції.

За словами організаторів, кожний відвідувач фестивалю зможе доторкнутися до традицій та культури Китаю, а також знайти розваги на свій смак.

Вистава, присвячена святкуванню китайського Нового року розпочненться на на Співочому полі у Києві 24 січня о 17:00.

Фестиваль, присвячений святкуванню Китайського Нового року, триватиме до 23 лютого.