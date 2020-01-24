Китайський Новий рік і добрі короткометражки: афіша на 24-26 січня
Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів
Що цікавого: Урочисте святкування Китайського Нового Року на Новому Співочому полі. У програмі – грандіозне світлове шоу та фаєр-батли між командами з різних куточків країни, а родзинкою свята буде вогняний орган – єдиний в Україні та унікальний в світі!
Коли: 24 січня
Де: Нове Співоче поле (вул. Лаврська, 33)
Скільки: 200 грн
Більше інформації: Facebook
China Weekend
Що цікавого: Поп-ап ресторан сичуанської кухні, вечеря від Ектора Хіменес-Браво, вечірка з ді-джеєм та special menu коктейлів на барі! Усе це чекає на вас на Kyiv Food Market.
Коли: 24-26 січня
Де: Kyiv Food Market (вул. Московська, 8)
Скільки: Вхід у ринок вільний
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Екскурсія до Китайського Нового року
Що цікавого: Час найбільших сподівань, найяскравіших прикрас, найсмачніших страв — Свято Весни, тобто Новий рік за китайським традиційним календарем. Цього разу його символом виступає Біла Миша — як було 60 років тому і буде ще через 60 років.
У перший день Мишачого року у залі мистецтва Китаю разом з китаїсткою Мартою Логвин ви познайомитеся з улюбленими символами добробуту і щастя та послухаєте про традиції святкування нового року в Китаї.
Коли: 25 січня
Де: Музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17)
Скільки: 45 грн + вхідний квиток до експозиції
Більше інформації: Facebook
Фестиваль-Квест «Китай: Таємниці Піднебесної»
Що цікавого: Фестиваль-квест — це незвичайна пригода для сім'ї, друзів, закоханих. Відкрийте разом культуру, історію, мистецтво, красу та мудрість фантастичного Китаю!
Коли: 24 січня – 16 лютого
Де: Арт-простір SAMSKARA (Львівська площа, 8-А)
Скільки: 500 грн
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Китайський Новий рік 2020
Що цікавого: У зоні WiFi на Даринку на вас чекатимуть незвичайні розваги:
- Неймовірне шоу китайських левів
- Індивідуальна карта за розрахунками теорії летючих зірок і сітки Багуа
- Майстер-клас зі створення оригамі
- Гра на справжніх тибетських інструментах – співаючих чашах
Коли: 25-26 січня
Де: Даринок (вул. Біломорська, 1)
Скільки: Не вказано
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DEC Weekend
Що цікавого: Унікальна освітня подія, де батьки знайдуть відповіді на найбільш бентежні запитання про освіту і розвиток, успішне та щасливе майбутнє своїх дітей. У заході візьмуть участь більше 40 закордонних навчальних закладів із США, Канади, Європи, Австралії та Нової Зеландії.
Коли: 25 січня
Де: Hilton Kyiv (бульвар Тараса Шевченка, 30)
Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація
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Добрі короткометражки
Що цікавого: Добрі короткометражки — це мотиваційні, натхненні історії про життя, любов, дружбу.
Коли: 16-29 січня
Де: Кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26)
Скільки: Не вказано
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Cuddle Party
Що цікавого: Обіймальня в межах зимового фестивалю "Казкове місто". Першого дня, у суботу, приймуть усіх охочих: обіймуть, погладять по голові, посидять поруч, дадуть відповіді на запитання та зададуть свої.
У неділю ж проведуть уже більш-менш класичну Cuddle Party на кілька годин для учасників фестивалю.
Коли: 25-26 січня
Де: вул. Джона Маккейна, 29
Скільки: Не вказано
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Здоровий раціон: як зберегти час, нерви і гроші
Що цікавого: Якщо ми їмо щось не те, стає гірше. Але "здорове харчування" викликає асоціації із сумним меню санаторію чи мискою салату з листям салату. Чи неймовірними витратами. Але все не так безнадійно, як може здатися.
На лекції розглянуть:
- що людям потрібно від їжі;
- що таке збалансований раціон;
- яким має бути ідеальний сніданок;
- скільки треба чи можна пити рідин, кави, алкоголю;
- як оптимізувати своє харчування і витрати часу та грошей на нього;
- які є систематичні помилки в харчуванні;
- як виглядає новорічний стіл здорової людини.
Коли: 26 січня
Де: Mezzanine (вул. Нижньоюрківська, 31)
Скільки: 250 грн
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Arkham Party
Що цікавого: Містична вечірка, присвячена творам Говарда Лавкрафта, де кожен стане гостем загадкового будинку на пагорбі у місті Аркхем. На один вечір та одну ніч комфортабельний приватний дім у Києві перетвориться на портал між світами, і у кожному на вас очікує безліч цікавих подій.
Коли: 25 січня
Де: вул. Цимбалів яр, 57
Скільки: 500-600 грн
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Січнева барахолка на Житньому
Що цікавого: Кличте своїх сусідів і друзів, приносьте речі, які ви готові продати за символічну ціну або обміняти на щось цікавеньке у інших учасників барахолки. А жива музика додасть атмосфери і затишку.
Коли: 26 січня
Де: Житній ринок (вул. Верхній Вал, 16)
Скільки: Участь безкоштовна
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Як мандрували класики. Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров
Що цікавого: На лекціях циклу «Як мандрували класики» говоритимуть про мандрівки Європою та Україною тих, кого звикли вважати «ботанами», високочолими анахоретами, зосередженими на книгах, лекціях, вчених диспутах.
І перша лекція буде присвячена «братчикам» - Миколі Костомарову та Пантелеймонові Кулішу, їхньому знайомству з Європою. Що шукали і що знайшли інтелектуали за межами Російської імперії?
Коли: 26 січня
Де: Будинок-музей Тараса Шевченка у Києві (провулок Тараса Шевченка, 8-А)
Скільки: за ціною вхідного квитка до музею
Більше інформації: Facebook
KYIV VINYL MUSIC FAIR
Що цікавого: Регулярний всеукраїнський зліт колекціонерів вінілових платівок, платформа для спілкування колекціонерів, меломанів і аудіофілів. Оригінальні вінілові платівки різних років, нові видання, меморабілія, музична література, аксесуари - все це на KYIV VINYL MUSIC FAIR.
Коли: 25 січня
Де: Будинок Кіно (вул. Саксаганського, 6)
Скільки: Вхід вільний
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Читаємо: Василь Стус
Що цікавого: На свят вечір 6 січня 1938 "сталася новина" — це було народження одного з найвідоміших й найяскравіших представників українського дисидентського руху Василя Семеновича Стуса. Тож вибір поета на січень очевидний.
Це буде знайомство з творчістю поета трохи з іншого боку. З його радісної, містерійної, "кольорової" сторони. Так-так, такі тексти є і їх достатньо багато. А також прозвучить й інтимна лірика автора.
Коли: 25 січня
Де: Veteran Hub (вул. Юрія Іллєнка, 42)
Скільки: Не вказано
Більше інформації: Facebook
Реконструкція бою за Арсенал
Що цікавого: На Арсенальній площі вже вчетверте відбуватиметься видовищна масштабна реконструкція бою за завод “Арсенал”, який тривав саме на цьому місці у 1918 році між військами УНР та проросійськими більшовиками.
Бій за завод “Арсенал” у 1918 році був одним з ключових для перемоги військ УНР над окупантом.
Коли: 25 січня
Де: Арсенальна площа
Скільки: Вхід вільний
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Марш пам'яті Жизневського в Києві
Що цікавого: Марш пам'яті Михайла Жизневського пройде по тому ж маршруту, як і 6 років тому, коли проводжали в останню путь Героя-білоруса: Михайлівська площа - Софіївська площа - Театральна площа - вул. Хмельницького - Хрещатик - вул. Грушевського - народний меморіал Жизневському (навпроти входу в стадіон "Динамо").
Коли: 26 січня
Де: Михайлівська площа
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Перше фото: Carl Ibale / Unsplash