У Києві трьох школярів госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною
Укрінформ
У Києві троє школярів були госпіталізовані в київську лікарню «Охматдит» з отруєнням невідомою речовиною.
Про це Укрінформу повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.
"Діти в Охматдиті". Про стан невідомо, заклад нам не підпорядкований", - сказала Вишневська.
Вона зазначила, що попередній діагноз швидкої - отруєння невідомою речовиною. "А в Охматдиті" вже мають поставити остаточний діагноз", - додала вона.