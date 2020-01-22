У Києві трьох школярів госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною

У Києві трьох школярів госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною

Укрінформ
У Києві троє школярів були госпіталізовані в київську лікарню «Охматдит» з отруєнням невідомою речовиною.

Про це Укрінформу повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.

"Діти в Охматдиті". Про стан невідомо, заклад нам не підпорядкований", - сказала Вишневська.

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Вона зазначила, що попередній діагноз швидкої - отруєння невідомою речовиною. "А в Охматдиті" вже мають поставити остаточний діагноз", - додала вона.

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