У Києві трьох школярів госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною

У Києві троє школярів були госпіталізовані в київську лікарню «Охматдит» з отруєнням невідомою речовиною.

Про це Укрінформу повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.

"Діти в Охматдиті". Про стан невідомо, заклад нам не підпорядкований", - сказала Вишневська.

Вона зазначила, що попередній діагноз швидкої - отруєння невідомою речовиною. "А в Охматдиті" вже мають поставити остаточний діагноз", - додала вона.