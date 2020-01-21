У Києві планують розширити національний природний парк «Голосіївський»

Проєктом нового Генерального плану Києва передбачено розширення територій національного природного парку «Голосіївський» на 1,7 тис. гектарів – до 12,7 тис. гектарів у межах міста.

Про це поінформував начальник комунальної організації «Інститут Генерального плану міста Києва» Сергій Броневицький, повідомляється на сайті КМДА.

«Забезпеченість населення зеленими насадженнями загального користування зросте із 18 до більш ніж 23 квадратних метрів на одну особу на перспективу», – заявив Броневицький.

Розробники проєкту передбачили у ньому також рішення про створення 11 територій та об’єктів природно-заповідного фонду на зарезервованих територіях. Їх загальна площа сягатиме майже 1,1 тис. гектарів. Передбачено коригування проєкту створення та уточнення меж регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови», збереження Біличанського лісу та інших об’єктів.

За новим Генпланом, у Києві намічено збільшити загальну площу озеленених територій загального користування майже на 2,3 тис. гектарів – із 5,3 до 7,6 тис. гектарів. Будуть створені буферні парки площею майже 1,6 тис. гектарів, розширені Голосіївський парк культури та відпочинку ім. Рильського, парк «Партизанська слава», парки «Оболонь» і «Перемога». У місті з’являться нові районні парки відпочинку та спортивні парки.

Фото: perspektyvy.kiev.ua