Центральний гастроном на Хрещатику після реконструкції матиме три поверхи

Центральний гастроном у Києві за адресою Хрещатик, 40 після реконструкції матиме три поверхи, жодного поверху у проєкті не додано.

Про це повідомляє архітектурно-конструкторське бюро «Віхарєв» у Facebook.

"Архітектурні та реставраційні рішення не змінилися з часів Містобудівної ради та погодження Департаментом охорони культурної спадщини. Жодного поверху не додано, охоронювальну частину пильнуємо. Кожна деталь продумана, захисні заходи розроблені та чекають дозволу на роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року за проєктом розпочнуться реставраційні та будівельні роботи.

"Проєкт чудовий, що відмічено вже сторонніми фахівцями. Передбачено реставрацію та збереження фронтальної історичної будівлі, реконструкцію підземної та дворових споруд. Функціонально "гастроном" доповниться на верхніх поверхах закладами торгівлі, оглядовим майданчиком на даху, фуд-кортом, підземним паркінгом. Розроблено заходи захисту щодо питань по гідрогеології, збереженню сусідньої історичної забудови", - йдеться у повідомленні.

Будівлю Центрального гастронома на Хрещатику, 40/1, у центрі Києва реставрують за проєктом архітектурно-конструкторського бюро VIHAREV architects & engineers.

Як повідомлялося, 20 червня 2017 року в будівлі колишнього гастронома на вулиці Хрещатик, 40/1 виникла пожежа. Вогонь по дерев’яних перегородках та перекриттях розповсюдився з другого поверху на третій та на горище.

Поліція розслідувала цю пожежу за статтею "Умисне знищення майна".

Власник гастронома ТОВ "АБ інвестиції та розвиток" запевняв, що причиною пожежі була спекотна погода, а не підпал, і заявляв, що має намір відновити будівлю.

Будинок на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького, 40/1, наказом Мінкультури від 13 липня 2009 року № 521/0/16-09 занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка історії, архітектури та містобудування місцевого значення – "Готель "Кане" з охоронним № 350-Кв.

Фото: facebook.com/akb.viharev