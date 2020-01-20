На столичній Оболоні знайшли тіло одесита з ножовим пораненням

Біля кафе в Оболонському районі Києва виявлено тіло одесита з ножовими пораненнями.

Про це йдеться повідомляє Нацполіція.

"Вночі до Оболонського управління поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Юнкерова на східцях біля кафе лежить чоловік із ножовими пораненнями", - розповіли правоохоронці.

На місці медики оглянули чоловіка та виявили у нього ножове поранення шиї. Поряд правоохоронці знайшли розкладний ніж, документи та особисті речі загиблого - ним виявився 32-річний уродженець Одеси.

Поліціянти опитали ймовірних свідків та очевидців події.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.

Розпочато досудове розслідування. Правоохоронці запевнили, що будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка.