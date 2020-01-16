У Харкові застрелили чоловіка - ввели операцію “Сирена”

У Харкові біля під’їзду житлового будинку невідомий застрелив чоловіка. Для затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Сирена”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Інформація про подію надійшла до поліції о 17:35. За попередніми даними, по вулиці Танкопія біля під’їзду житлового будинку невідомий вистрелив кілька разів в чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка”, - йдеться у повідомленні.

У Харкові поліція встановлює обставини загибелі чоловіка/ hk.npu.gov.ua

Зазначається, смерть чоловіка настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання особи, причетної до стрілянини, розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Сирена”.

Прикмети зловмисника: на вигляд близько 30 років, зріст 175-177 см, спортивної статури. Був одягнутий у темну коротку куртку з високим коміром до очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору.

Зараз на місці події працює керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Вживаються усі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.