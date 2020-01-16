У Харкові застрелили чоловіка - ввели операцію “Сирена”

У Харкові застрелили чоловіка - ввели операцію “Сирена”

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Укрінформ
У Харкові біля під’їзду житлового будинку невідомий застрелив чоловіка. Для затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Сирена”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

“Інформація про подію надійшла до поліції о 17:35. За попередніми даними, по вулиці Танкопія біля під’їзду житлового будинку невідомий вистрелив кілька разів в чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка”, - йдеться у повідомленні.

У Харкові поліція встановлює обставини загибелі чоловіка/ hk.npu.gov.ua

Зазначається, смерть чоловіка настала в результаті отримання кількох вогнепальних поранень. Для затримання особи, причетної до стрілянини, розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Сирена”.

Прикмети зловмисника: на вигляд близько 30 років, зріст 175-177 см, спортивної статури. Був одягнутий у темну коротку куртку з високим коміром до очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору.

Зараз на місці події працює керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Вживаються усі необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення даного злочину.

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Інформацію за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

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