Вбивство у Каховці: ДБР повідомило про підозру поліцейському, який спотворив докази

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції, через дії якого правоохоронні органи розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції в приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України) – вбивства, що сталося 1 січня 2020 року у м. Каховка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідством встановлено, що старший інспектор з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції спотворив обставини вбивства 26-річного мешканця м. Каховка Херсонської області. За участю правоохоронця були штучно створені умови самооборони та приховані обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке здійснив його товариш. Для цього поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому, який на той час вже перебував без свідомості через отримання вогнепальних поранень.

Наголошується, що через дії підозрюваного правоохоронні органи розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 1 січня в м. Каховка Херсонської області 29-річний чоловік кілька разів вистрілив з карабіна в живіт 26-річному місцевому жителю Володимиру Чебукіну. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство, пізніше перекваліфікувавши на ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

3 січня Каховський суд постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

4 і 5 січня перед райвідділом поліції пройшли акції жителів Каховки, які вимагали справедливого розслідування. Їх сумніви викликав факт, що підозрюваний є колишнім співробітником правоохоронних органів, а його знайомий, який був присутній на місці злочину, є чинним правоохоронцем.