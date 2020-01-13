Вбивство у Каховці: поліцейських, які не забезпечили розслідування, звільнили

На Херсонщині трьох поліцейських, які не забезпечили розслідування резонансного вбивства у Каховці, відсторонили від займаних посад, ще трьох - звільнили.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Керівництво обласного главку поліції призначило проведення службового розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства, що сталося в новорічну ніч у місті Каховка. За результатами розслідування трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох - звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді", - йдеться у повідомленні.

Уточнюють, що з посад звільнено керівництво Каховського відділу поліції. Щодо чергового відділу та відповідального від керівництва, які перебували у добовому наряді в день вбивства, а також стосовно слідчого, у провадженні якого знаходилося провадження щодо вбивства чоловіка, застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді. Членів слідчо-оперативної групи, а саме слідчого та оперуповноваженого карного розшуку, які перебували на виклику про вбивство чоловіка, звільнено з органів внутрішніх справ України.

Крім того, старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Каховського відділу поліції, який на момент злочину перебував у компанії підозрюваного, також звільнений з органів внутрішніх справ України. За результатами службового розслідування щодо останнього матеріали направлені в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 1 січня в м. Каховка Херсонської області 29-річний чоловік кілька разів вистрілив з карабіна в живіт 26-річному місцевому жителю Володимиру Чебукіну. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий через два дні помер. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство, пізніше перекваліфікувавши на ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

3 січня Каховський суд постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

4 і 5 січня перед райвідділом поліції пройшли акції жителів Каховки, які вимагали справедливого розслідування. Їх сумніви викликав факт, що підозрюваний є колишнім співробітником правоохоронних органів, а його знайомий, який був присутній на місці злочину, є чинним правоохоронцем.