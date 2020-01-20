У Києві відбувся фестиваль моржів

Восьмий Всеукраїнський фестиваль загартовування “МоржиFEST” відбувся у Києві 19 січня, коли християни східного обряду святкують Хрещення Господнє.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, мета заходу — популяризація моржування як способу покращення здоров'я.

Зранку учасники фестивалю прослухали лекцію про користь загартовування, потім узяли участь у танцювальній зарядці. Чин освячення води був здійснений удень, і після того всі охочі пірнають в освячену купіль.

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Для присутніх організовано цікаву розважальну програму — від перегонів на каяках, запливів у крижаній воді на відстань та швидкість до шоу на воді та велозмагань.