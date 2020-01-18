У столиці за керування авто у нетверезому стані затримали ексначальника ДАІ
Про це повідомляє паблік Pittbull Kiev у facebook.
Активісти помітили, як водій напідпитку сідає за кермо Range Rover біля нічного закладу. Вони викликали поліцію і поїхали за автомобілем.
Активісти стверджують, що манера їзди авто була неадекватною, а швидкість місцями перевищувала 100 км/год у спальному районі, що створювало аварійні ситуації.
Коли водій помітив, що за ним їде інше авто, він зупинився і вийшов розібратися. Незабаром під'їхали патрульні, які побачили у водія ознаки алкогольного сп'яніння та вирішили його затримати.
"Починається процес затримання. Пан Єршов чинить опір і десь близько 6-8 співробітників намагаються кілька хвилин затримати водія. Успішно. Чоловік на землі, наручники на руках. У цей час, його дружина ходить і просить всіх не знімати на камери, кажучи, що це «не правильно» він полковник. Далі процедура проходження драгера, медичне засвідчення — від яких він відмовився", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо: Олександр Єршов був заступником начальника Департаменту ДАІ та фактичним керівником державтоінспекції впродовж одного місяця у 2015 році.