У центрі Києва до середи частково обмежать рух
Укрінформ
Київська міська державна адміністрація попереджає про часткове обмеження руху до 22 січня 2020 року на перехресті вулиці Леонтовича та вулиці Богдана Хмельницького.
Про це повідомляє пресслужба КМДА у Facebook на підставі інформації Комунальної корпорації “Київавтодор”.
“До 22 січня на вул. Богдана Хмельницького частково обмежать рух. Про це повідомили у Комунальна корпорація “Київавтодор”. За інформацією комунальної корпорації на проїжджій частині було виявлено просідання дорожнього покриття. КП “ШЕУ Шевченківського району” вже розпочали протиаварійні роботи”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основні роботи виконуватимуть у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух транспорту частково обмежать.
У КК “Київавтодор” перепрошують у мешканців та гостей Києва за тимчасові незручності.