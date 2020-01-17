Столичні евакуатори забрали майже 600 авто: як повернути зі штрафмайданчику

З початку року зі столичних вулиць евакуювали майже 600 автомобілів, припаркованих із порушенням Правил дорожнього руху, на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, які розпочали свою роботу з вересня минулого року.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

“За чотири місяці минулого року зі столичних вулиць евакуювали 2680 автомобілів, припаркованих із порушенням вимог ПДР, а з початку 2020 року –594. На водіїв-порушників складено протоколи за ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім цього, їм необхідно заплатити за транспортування та зберігання автомобіля на спецмайданчику. Після сплати усіх необхідних послуг та штрафів повернути евакуйований автомобіль мають право власники та особи, які на законних підставах користуються транспортним засобом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявлені автівки евакуйовують на три спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, які розпочали свою роботу з вересня минулого року. При цьому евакуацією і транспортуванням займаються комунальні підприємства, які уклали договори з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА.