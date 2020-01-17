На Водохреща Епіфаній освятить води Дніпра у столичному Гідропарку

З нагоди великого свята Богоявлення – Хрещення Господнього, Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолить урочисті богослужіння у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, а також освятить води Дніпра у столичному Гідропарку.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

“18 січня, в навечір’я Богоявлення, о 8-й ранку Його Блаженство (Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній — ред.) очолить Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого з вечірнею, після якої звершить Чин великого освячення води. А о 17:00 Предстоятель очолить Всенічне бдіння”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після завершення літургії, 19 січня о 13:00 Митрополит Епіфаній освятить води Дніпра у столичному Гідропарку поруч з каплицею Хрещення Господнього (Броварський проспект, 5).

Хрещенську воду можна буде набрати в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі впродовж дня 18 і 19 січня, повідомляють в пресслужбі.