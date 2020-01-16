На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які б'ють пасажирів

Цьогоріч на 15 станціях київського метро замінять турнікети на нові, бо старі "б’ють" пасажирів, незалежно від того, чи сплатили вони за проїзд.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б’ють пасажирів, навіть тих, хто сплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", - йдеться у повідомленні.

Нові турнікети замовили у словенської компанії Riko за більш як 100 мільйонів гривень. Турнікети подібної моделі встановили на початку 2019 року на станції "Площа Льва Толстого".

"Згідно з умовами контракту, словенці мають поставити обладнання для станцій Героїв Дніпра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченка, Контрактова площа, Льва Толстого, Либідська, Кловська, Палац спорту, Дружби народів, Видубичі, Славутич, Осокорки, Позняки та Харківська", - повідомили у метрополітені.

Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 січня президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе повідомив, що цього року на 15 станціях столичного метрополітену встановлять нові турнікети, адаптовані під е-квиток. За його словами, розрахуватися за проїзд в метро можна буде за допомогою банківської карти, разового Qr-коду (аналог жетона) і е-квитка і проїзного.

Запуск електронного квитка, який був запланований на 1 листопада 2019 року, перенесли на квітень 2020 року.