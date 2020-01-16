На 15 станціях київського метро замінять турнікети, які б'ють пасажирів
Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".
"Старі турнікети, які працюють ще з 1970-х років, регулярно б’ють пасажирів, навіть тих, хто сплатив за проїзд. Їх вирішили замінити через скарги пасажирів метро", - йдеться у повідомленні.
Нові турнікети замовили у словенської компанії Riko за більш як 100 мільйонів гривень. Турнікети подібної моделі встановили на початку 2019 року на станції "Площа Льва Толстого".
"Згідно з умовами контракту, словенці мають поставити обладнання для станцій Героїв Дніпра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченка, Контрактова площа, Льва Толстого, Либідська, Кловська, Палац спорту, Дружби народів, Видубичі, Славутич, Осокорки, Позняки та Харківська", - повідомили у метрополітені.
Турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, Карток киянина та паперових або електронних QR-квитків.
Як повідомляв Укрінформ, 14 січня президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе повідомив, що цього року на 15 станціях столичного метрополітену встановлять нові турнікети, адаптовані під е-квиток. За його словами, розрахуватися за проїзд в метро можна буде за допомогою банківської карти, разового Qr-коду (аналог жетона) і е-квитка і проїзного.
Запуск електронного квитка, який був запланований на 1 листопада 2019 року, перенесли на квітень 2020 року.