У Києві на дитину в лікарні впали двері, поліція проводить перевірку

У столиці поліція проводить перевірку за фактом травмування дитини в приміщенні лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До Подільського управління поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що у приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Хлопчика з попереднім діагнозом перелом правого стегна госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

На місці події слідчо-оперативна група територіального управління поліції та працівники сектору ювенальної превенції провели ряд необхідних першочергових дій.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка цій події.