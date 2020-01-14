У Києві на дитину в лікарні впали двері, поліція проводить перевірку
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"До Подільського управління поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що у приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Хлопчика з попереднім діагнозом перелом правого стегна госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
На місці події слідчо-оперативна група територіального управління поліції та працівники сектору ювенальної превенції провели ряд необхідних першочергових дій.
Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.
Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка цій події.