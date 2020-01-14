У Києві на дитину в лікарні впали двері, поліція проводить перевірку

У Києві на дитину в лікарні впали двері, поліція проводить перевірку

Укрінформ
У столиці поліція проводить перевірку за фактом травмування дитини в приміщенні лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До Подільського управління поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що у приміщенні медичного закладу на її малолітнього сина впали двері, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Хлопчика з попереднім діагнозом перелом правого стегна госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.

На місці події слідчо-оперативна група територіального управління поліції та працівники сектору ювенальної превенції провели ряд необхідних першочергових дій.

Читайте також: На будмайданчику у Києві сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.

Поліцейські з’ясовують усі обставини та причини цього випадку. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка цій події.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-