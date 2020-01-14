На будмайданчику у Києві сталася бійка зі стріляниною, є постраждалі

Правоохоронці встановлюють обставини бійки біля будівельного майданчика у Дніпровському районі столиці між громадським активістами та охоронцями будівництва, внаслідок якої постраждали двоє осіб.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 7:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Микільсько-Слобідській. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції", - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці встановили, що між місцевими мешканцями та охоронцями будівельного майданчика сталася сутичка, внаслідок якої двоє осіб отримали тілесні ушкодження, поінформували в поліції.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

"Поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до нього. На місці події продовжують працювати працівники поліції, які забезпечують публічний порядок та безпеку. Окрім того, правоохоронці закликають обидві сторони конфлікту вирішувати спірні питання мирним шляхом та виключно у межах правового поля", - підкреслюється в повідомленні.

Своєю чергою громадська організація "Микільська Слобідка" заявила у Facebook, що внаслідок бійки зі стріляниною біля будмайданчика за адресою Микільсько-Cлобідська, 7-9, постраждали четверо активістів.

"Сьогодні вранці забудовник на Микільсько-Слобідській завозив бетон. Четверо постраждалих від газу і стрільби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що техніку до забудови супроводжували "близько 30 тітушок". Постраждалих чотирьох мешканців відведи до лікарні.

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Активісти наполягають, що будівництво на вулиці Микільсько-Слобідська, 7-9, незаконне, і Департамент охорони культурної спадщини КМДА 10 січня 2020 року видав припис припинити будь-які роботи на цій земельній ділянці. "Однак попри припис будівництво не зупиняється", - зазначається в повідомленні.

Фото: ГО "Микільська Слобідка"