У Києві підірвали екскаватор на будмайданчику

У Києві правоохоронці встановлюють обставини пошкодження екскаватора на будмайданчику.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення від мешканця Подільського району про те, що він чув звук, схожий на вибух. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки, експерти-криміналісти, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, карета "швидкої", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що вибух пролунав на території будівельного майданчика. Було пошкоджено екскаватор.

Вибухотехніки оглянули територію і зібрали речові докази для проведення відповідної експертизи.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення.

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Наразі проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та затримання осіб, винних у скоєнні цього правопорушення.

За даними поліції, у результаті події ніхто не постраждав.