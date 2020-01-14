Турнікети під е-квиток цьогоріч встановлять на 15 станціях метро

Цього року у столичному метрополітені встановлять нові турнікети, адаптовані під е-квиток.

Про це на сторінці у Facebook повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

"Цього року на 15 станціях столичного метрополітену встановлять - нові турнікети. Вони будуть адаптовані під автоматизовану систему оплати проїзду (е-квиток)", - зазначив Парцхаладзе.

За його словами, розрахуватися за проїзд в метро можна буде за допомогою банківської карти, разового Qr-коду (аналог жетона) і е-квитка і проїзного.

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Як повідомляв Укрінформ, запуск електронного квитка, який був запланований на 1 листопада цього року, перенесли на квітень 2020 року.

Фото: Lev Partskhaladze, Facebook