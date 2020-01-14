Турнікети під е-квиток цьогоріч встановлять на 15 станціях метро
Укрінформ
Цього року у столичному метрополітені встановлять нові турнікети, адаптовані під е-квиток.
Про це на сторінці у Facebook повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.
"Цього року на 15 станціях столичного метрополітену встановлять - нові турнікети. Вони будуть адаптовані під автоматизовану систему оплати проїзду (е-квиток)", - зазначив Парцхаладзе.
За його словами, розрахуватися за проїзд в метро можна буде за допомогою банківської карти, разового Qr-коду (аналог жетона) і е-квитка і проїзного.
Як повідомляв Укрінформ, запуск електронного квитка, який був запланований на 1 листопада цього року, перенесли на квітень 2020 року.
Фото: Lev Partskhaladze, Facebook