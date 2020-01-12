У Києві проходить “Бал принцес 2020”

У Києві в неділю проходить "Бал принцес 2020" для 150 маленьких дівчат від 7 до 11 років із сімей у складних життєвих обставинах та дітей з інвалідністю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз у нас свято, і це — ювілейне свято, бо воно відбудеться вже вдесяте. З 2011 року ми розпочали такий проєкт, як “Бал принцес” для дівчат 7-11 років із сімей у складних життєвих обставинах, а також для діточок з інвалідністю”, - сказала куратор проєкту Вероніка Ясинська.

За її словами, мета заходу - “подарувати дітям тепло, любов, піклування, дати можливість зрозуміти, що вони насправді дуже цінні, що ми готові піклуватися і робити для них таке свято”.

“Нас очікує взагалі чудова програма. Перш за все, у нас працюють б’юті-зони, де кожна принцеса може трішки змінити свій образ, доповнити його, є й майстри по волоссю. Далі - концертна програма із мюзиклом, подарунки, професійне дефіле, кульмінацією буде справжній бал, де хореограф навчить маленьких принцес рухатися у такт під вальс”, - додала куратор проєкту.

На цьому заході маленькі учасниці можуть фотографуватися у спеціально облаштованих для цього зонах у коронах Міс, самі, з батьками або аніматорами-волонтерами, також одягненими у сукні принцес.

У свою чергу майстри, які роблять звичайний макіяж дівчаткам, запевнили, що ця косметика професійна, але безпечна для їх шкіри.

На обличчях і руках дівчаток майстри також виконували малюнки у вигляді морозива, сердець тощо. Волонтери наголосили, що для цього використовуються спеціальні антиалергенні фарби.

Для присутніх також співала і переможниця дитячого Євробачення 2019 Софія Іванько.

Проєкт підтримано мережею соцслужб для дітей, сім'ї та молоді м. Києва, Альянсом "Україна без сиріт", НГО "Перлинова брама", Kiwanis клуб Україна, готель Hilton Київ.

Фото: dsnews.ua