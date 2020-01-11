"Київводоканал" пояснив, чому вода може мати коричневий колір та тхнути хлором

У "Київводоканалі" пояснили, чому вода у крані може мати іржавий колір та запах хлору.

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

Так, у "Київводоканалі" зазначили, що іржавий чи коричневий колір води у крані скоріш за все це пов`язано з ремонтом внутрішньобудинкових мереж.

"Те, що після гідроудару зі стінок труб зриваються відкладення, є цілком нормальним. В такому разі треба просто спустити воду протягом кількох хвилин, доки вона знову не стане прозора", - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначили, що є нормальним те, що вода у крані має запах хлору.

Такий запах є цілком нормальним, адже для знезараження води на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях поки що використовується саме хлор. Але така вода абсолютно безпечна для здоров'я людини, адже вміст хлору в мережі завжди нижче нормативно допустимих меж. Запах хлору свідчить про те, що вода гарантовано знезаражена і безпечна з протиепідемічної точки зору. У багатьох країнах норми вмісту хлору набагато вищі, ніж в Україні.

У "Київводоканалі" також назвали безпечним явищем те, що вода, що тече з крану, має мутний білий колір

"Це досить розповсюджене і цілком безпечне явище. Білого кольору вода набуває через бульбашки повітря, які накопичуються у воді переважно через високий тиск її подачі. Якщо набрати таку воду у ємність, через кілька хвилин бульбашки зникнуть, і вона знову стане прозорою", - йдеться у повідомленні.