Київпастранс у новорічну ніч перевіз понад 100 тисяч пасажирів
Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.
"Новорічна ніч позаду, останній муніципальний автобус заїхав у парк близько шостої години ранку, а наступний виїхав вже за 16 хвилин. Працювали 24 години", - йдеться у повідомленні.
У новорічну ніч працювали 500 працівників підприємства: водії, диспетчери, чергові на центральних "пікових" зупинках, інженери мобільних підрозділів оперативного реагування Служби колії, Служби енергетичного забезпечення та охоронці.
Також працювали 140 машин: трамваї, тролейбуси, автобуси малого, великого та надвеликого класу, фунікулер, автовишки контактної мережі і тягачі курсували столицею.
"Вас, більше, ніж 100 000 пасажирів, котрі скористалися нашими послугами", - повідомили в Київпастрансі.