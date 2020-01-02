Київпастранс у новорічну ніч перевіз понад 100 тисяч пасажирів

У Києві в новорічну ніч наземний громадський транспорт перевіз понад 100 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє КП "Київпастранс" у Facebook.

"Новорічна ніч позаду, останній муніципальний автобус заїхав у парк близько шостої години ранку, а наступний виїхав вже за 16 хвилин. Працювали 24 години", - йдеться у повідомленні.

У новорічну ніч працювали 500 працівників підприємства: водії, диспетчери, чергові на центральних "пікових" зупинках, інженери мобільних підрозділів оперативного реагування Служби колії, Служби енергетичного забезпечення та охоронці.

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Також працювали 140 машин: трамваї, тролейбуси, автобуси малого, великого та надвеликого класу, фунікулер, автовишки контактної мережі і тягачі курсували столицею.

"Вас, більше, ніж 100 000 пасажирів, котрі скористалися нашими послугами", - повідомили в Київпастрансі.