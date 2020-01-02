Київ продовжує різдвяні свята концертами на Софійській та Контрактовій

У Києві продовжуються новорічно-різдвяні святкування.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Найближчими вихідними, 4-5 січня, киян і гостей столиці запрошують на Софійську площу на святкові концерти", - йдеться у повідомленні.

Так, 4 січня там виступатимуть:

- 17:00 Kyiv Opera Theatre;

- 18:30 Скрипаль-віртуоз Денис Боєв & band;

- 19:30 Гурт Круасан;

- 20:30 DJ.

5 січня настрій підніматимуть:

- 17:00 Imaginarium;

- 18:00 Андрій Чмут & band;

- 19:00 Київський академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр;

- 21:00 DJ.

7 січня відбудеться святкова хода звіздарів і різдвяний концерт, в рамках якого виступатимуть:

- о 15:00 Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина";

- 16:40 Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня";

- 17:40 Веселі Вуйки;

- 18:40 Folky Funky;

- 19:40 СКАЙ;

- 21:00 DJ.

Окрім того, на локації працює мініоглядове колесо, полярний експрес, фотозони і святковий ярмарок.

На Контрактовій площі можна відвідати стріт-арт ковзанку, Резиденцію Святого Миколая, покататись на великому колесі огляду та гірках.

У святкові дні з 19:00 до 22:00 там лунатиме музика від діджеїв:

- 3 січня – спеціальний гість DJ SHNAPS;

- 4 січня – Dj Konstantin Ozeroff;

- 5 січня – Sunny.

На Святого Василя, 14 січня, на Подолі щедруватимуть і виступатимуть фольклорні колективи.

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Також на Співочому полі до 2 лютого триватиме новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів "Легенди Піднебесної", де можна побачити понад 30 ілюмінаційних локацій, відвідати дитячі зони та резиденцію Санта Клауса із подарунками, фуд-зону з китайськими ресторанами, ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи тощо.

До 20 січня можна відвідати "ЙОЛЬ: Новорічне місто магії!" у парку імені Тараса Шевченка.

10-11 січня у легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності (проспект Павла Тичини, 18) відбудуться відкриті змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти – 2020".

А 19 січня біля каплиці на честь Хрещення Господнього в парку культури та відпочинку "Гідропарк" киян запрошують на свято Водохреща.