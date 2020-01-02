Київ продовжує різдвяні свята концертами на Софійській та Контрактовій
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Найближчими вихідними, 4-5 січня, киян і гостей столиці запрошують на Софійську площу на святкові концерти", - йдеться у повідомленні.
Так, 4 січня там виступатимуть:
- 17:00 Kyiv Opera Theatre;
- 18:30 Скрипаль-віртуоз Денис Боєв & band;
- 19:30 Гурт Круасан;
- 20:30 DJ.
5 січня настрій підніматимуть:
- 17:00 Imaginarium;
- 18:00 Андрій Чмут & band;
- 19:00 Київський академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр;
- 21:00 DJ.
7 січня відбудеться святкова хода звіздарів і різдвяний концерт, в рамках якого виступатимуть:
- о 15:00 Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина";
- 16:40 Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня";
- 17:40 Веселі Вуйки;
- 18:40 Folky Funky;
- 19:40 СКАЙ;
- 21:00 DJ.
Окрім того, на локації працює мініоглядове колесо, полярний експрес, фотозони і святковий ярмарок.
На Контрактовій площі можна відвідати стріт-арт ковзанку, Резиденцію Святого Миколая, покататись на великому колесі огляду та гірках.
У святкові дні з 19:00 до 22:00 там лунатиме музика від діджеїв:
- 3 січня – спеціальний гість DJ SHNAPS;
- 4 січня – Dj Konstantin Ozeroff;
- 5 січня – Sunny.
На Святого Василя, 14 січня, на Подолі щедруватимуть і виступатимуть фольклорні колективи.
Також на Співочому полі до 2 лютого триватиме новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів "Легенди Піднебесної", де можна побачити понад 30 ілюмінаційних локацій, відвідати дитячі зони та резиденцію Санта Клауса із подарунками, фуд-зону з китайськими ресторанами, ярмарок сувенірів, тематичні майстер-класи тощо.
До 20 січня можна відвідати "ЙОЛЬ: Новорічне місто магії!" у парку імені Тараса Шевченка.
10-11 січня у легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності (проспект Павла Тичини, 18) відбудуться відкриті змагання з легкої атлетики "Різдвяні старти – 2020".
А 19 січня біля каплиці на честь Хрещення Господнього в парку культури та відпочинку "Гідропарк" киян запрошують на свято Водохреща.