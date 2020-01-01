Смолоскипна хода у Києві пройшла без порушень

У смолоскипній ході у Києві взяло участь близько тисячі людей, порушень не зафіксовано.

Про це повідомляє поліція Києва .

"Смолоскипна хода завершена. У ній взяло участь близько 1000 громадян... Порушень громадського порядку не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що громадську безпеку та порядок під час заходу забезпечувало 250 правоохоронців.

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Як повідомлялося, 1 січня у Києві представники правих сил провели смолоскипну ходу до 111-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.