Дробович запитав в українців, як прибрати щит із пам'ятника Батьківщини-матері

Український інститут національної пам’яті перебуває в пошуку рішення щодо того, в який спосіб прибрати щит з радянським гербом з пам’ятника Батьківщини-матері.

Про це повідомив під час своєї першої пресконференції на новій посаді голова УІНП Антон Дробович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо щита Батьківщини-матері в Музеї історії України у Другій світовій війні, то мені буквально позавчора повідомили, що в Інституту Патона НАН України, який займається зварюванням, є рішення, як демонтувати. Але це рішення буде дуже дороге. Ми, звісно, звернемось з відповідною ініціативою до Міністерства культури, щоб у наступному році закласти це у Державний бюджет. Але попередньо порадимось із громадянами, чи готові вони заплатити такі кошти із своїх податків, або запропонуємо придумати якийсь більш граційний варіант вирішення цього питання", - зазначив Дробович.

Водночас він закликав громадян подавати пропозиції.

"Якщо у вас є хороші ідеї про те, як зробити, щоб недорого коштувало громадянам виконати закон про декомунізацію, що стосується припинення демонстрації герба на щиті Батьківщини-матері, то, будь ласка. Бажано конкретні", - зазначив голова УІНП.

Дробович підкреслив, що це непросте питання, і пояснив, в чому проблема.

"Якщо просто його зрізати чи навантажити хоча б люлькою чи якимись конструкціями, це може переважити Батьківщину-матір. А там дуже складна інженерна конструкція, її не можна розбалансовувати. У руці з мечем є маятник, який урівноважує цю статую. Якщо ми повісимо багато інженерних приладь, щоб знімати, демонтувати щит, це може перехилити статую. А безпека громадян пріоритетніша, ніж ця річ. І якщо хтось придумає це рішення або нам вдасться реалізувати рішення Інституту Патона, то це буде демонтовано", - запевнив він.