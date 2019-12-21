На проспекті Курбаса чоловік стріляв у перехожих, двоє постраждалих

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих на проспекті Леся Курбаса.

Про це інформує пресслужба відомства.

“До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Леся Курбаса. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Внаслідок події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг та грудної клітини доставлено до лікарні, а 33-річному постраждалому надано медичну допомогу на місці”. - йдеться у повідомленні.

У ході проведення поверхневої перевірки у чоловіка, на якого вказали свідки, правоохоронці виявили кобуру та дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї при ньому не знайшли. Також на місці ми виявили шість гільз із-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу.

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Правопорушника затримали, ним виявився 49-річний житель столиці. За фактом стрілянини порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї).

Наразі поліцейські проводять і слідчі дії. Також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.