Київрада просить парламент заборонити продаж алкоголю у житлових будинках

Київська міська рада ухвалила рішення про звернення до Верховної Ради щодо внесення змін до законодавчих актів України з метою обмеження продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у багатоквартирних будинках.

Відповідне рішення ухвалили 80 депутатів Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми просимо Верховну Раду, аби заборонили продаж алкоголю в житлових будинках...просимо Верховну Раду внести зміни до законодавства, які дадуть право кожній територіальній громаді визначати об'єкти, в яких або можна, або не можна продавати алкогольні напої. Таким чином, Київрада сама визначить, чи можна продавати, але буде законодавче обґрунтування на це”, - зазначив депутат Київради Ігор Мірошниченко.

Проєкт рішення підготовлено з метою збереження та зміцнення здоров'я населення, захисту від негативних наслідків продажу та споживання алкогольних напоїв, мінімізації соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство.