Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У заході взяли участь мер Києва Віталій Кличко та засновник компанії "Folk Ukraine", що організовує новорічно-різдвяні свята на Софійській площі, Ігор Добруцький.

"У День Святого Миколая хочу побажати всім здоров'я, наснаги. І давайте не будемо зараз забувати напередодні свят тих людей, наших захисників завдяки яким ми маємо мир над нашим небом, шана тим хто зараз на сході захищає незалежність нашої країни", - сказав Кличко.

У Києві відкрили головну ялинку країни / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Цьогоріч святкування на Софійській площі відкрив різдвяний парад, який пройшов від Національної опери до головної площі. Для глядачів святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму, зустріч Святого Миколая та карнавальну ходу, концерт з оркестром НАОНІ, виступ гурту "Друга Ріка".

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Разом із головною новорічно-різдвяною ялинкою урочисто відкрили ялинки і у всіх районах столиці. Там також заплановані різноманітні зимові розваги і культурно-мистецькі події.

Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнули восьмикінечну зірку з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика "охороняють" ялинку разом із українськими козаками.