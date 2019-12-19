У Києві відкрили головну ялинку країни

У День святого Миколая на Софійській площі відбулося урочисте відкриття головної ялинки країни.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У заході взяли участь мер Києва Віталій Кличко та засновник компанії "Folk Ukraine", що організовує новорічно-різдвяні свята на Софійській площі, Ігор Добруцький.
"У День Святого Миколая хочу побажати всім здоров'я, наснаги. І давайте не будемо зараз забувати напередодні свят тих людей, наших захисників завдяки яким ми маємо мир над нашим небом, шана тим хто зараз на сході захищає незалежність нашої країни", - сказав Кличко.