Через святкові заходи станцію метро “Золоті ворота” закриють на вхід

У Києві 19 грудня у зв’язку із проведенням заходів з нагоди засвічення головної новорічної ялинки та святкування Дня Святого Миколая на Софійській площі можливі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Так, перед початком святкових заходів та після їх закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станції метро «Золоті ворота»", - йдеться у повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення людей на платформах станції.

У підземці просять пасажирів за можливості скористатися станціями «Театральна» або «Майдан Незалежності».