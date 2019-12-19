Через святкові заходи станцію метро “Золоті ворота” закриють на вхід
Укрінформ
У Києві 19 грудня у зв’язку із проведенням заходів з нагоди засвічення головної новорічної ялинки та святкування Дня Святого Миколая на Софійській площі можливі зміни у роботі столичного метрополітену.
Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
"Так, перед початком святкових заходів та після їх закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станції метро «Золоті ворота»", - йдеться у повідомленні.
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення людей на платформах станції.
У підземці просять пасажирів за можливості скористатися станціями «Театральна» або «Майдан Незалежності».