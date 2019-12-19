Через відкриття головної ялинки "зупинять" вулицю в центрі Києва

У Києві 19 грудня із 17:00 перекриють рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської у зв’язку зі святковими заходами та урочистою церемонією засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1769.

Зазначається, що рух транспорту заборонять: із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською; із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

Як уточнила Патрульна поліція Києва, через відкриття новорічної ялинки також буде заборонено паркування транспортних засобів навколо Софіївської площі.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух: тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.