Новорічна ніч у Києві: стало відомо, як працюватиме транспорт

У новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту продовжать на три години.

Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

"У новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту подовжать на 3 години", - йдеться у повідомленні.

Також організують перевезення пасажирів маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх пар поїздів метро.

Крім того, 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота" на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

Окрім того, на час святкувань змінить рух низка маршрутів громадського транспорту.

У Києві запрацювала Новорічна ілюмінація ‎/ Фото: Геннадій Мінченко‎, Укрінформ