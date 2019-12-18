У Києві “візьмуть під охорону” ялинки на передноворічний період

У Києві проводять охорону хвойних насаджень та облаштовують 15 майданчиків для збору новорічних ялинок після свят.

Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований, інформує сайт міської влади.

"КО «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва", - повідомив Мальований.

На території районних комунальних підприємств із утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні місця для збору новорічних ялинок, які будуть подрібнені на тріску для подальшого використання у виробничих потребах. Зокрема, отриману тріску планується використовувати для того, щоб мульчувати ґрунт (вкривати для захисту від пересихання) у лунках вічнозелених рослин, що ростуть у зелених господарствах та на території міста.

«Закликаємо киян не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію до одного з пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста. Для того, щоб усі встигли проявити свою екологічну свідомість, пункти прийому розпочнуть свою роботу вже із 2 січня 2019 року», – додав Мальований.

Торік комунальне об’єднання «Київзеленбуд» прийняло на утилізацію понад 5 000 ялинок.

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Також Мальований додав, що розпочато кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Так, на території лісопаркових господарств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», особливу увагу приділятимуть охороні хвойних насаджень молодшого класу віку, які примикають до автодоріг і залізничних шляхів. Передбачені спільні рейди та патрулювання із залученням працівників державної екологічної інспекції та посадовців патрульної поліції. Крім того, з метою збереження хвойних красунь від варварського ламання та викрадення з парків, скверів та інших зелених зон Києва, працівники районних КП УЗН оброблятимуть дерева спеціальними речовинами, які в теплому приміщенні «розкриваються» різким неприємним запахом, здатним зіпсувати будь-яке свято. Ці речовини нешкідливі для рослин, проте неприємні для людей.

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Адреси пунктів прийому, контакти та години роботи – за посиланням.