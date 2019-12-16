Головна ялинка країни засяє на Миколая

У Києві 19 грудня о 19:00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками", - йдеться у повідомленні.

Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму.

Так, о 17:00 відбудеться зустріч Святого Миколая та карнавальна хода. О 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ; 19:00 – церемонія засвічення ялинки; 19:45 – виступ гурту «Друга Ріка».

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У зв'язку з цим 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської:

- із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;

- із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

Окрім того, до 26 січня введено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі і заборонено рух уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Нагадаємо, що рух транспорту Хрещатиком відкрито у вихідні та святкові дні до закінчення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі.

Зазначимо, що 14 грудня на Контрактовій площі розпочався різдвяний ярмарок, а на Володимирському проїзді відкрили зону фудкортів.