Головна ялинка країни засяє на Миколая
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрасили 800 новорічними іграшками і понад 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика будуть «охороняти» ялинку разом із українськими козаками", - йдеться у повідомленні.
Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму.
Так, о 17:00 відбудеться зустріч Святого Миколая та карнавальна хода. О 18:00 – початок концерту з оркестром НАОНІ; 19:00 – церемонія засвічення ялинки; 19:45 – виступ гурту «Друга Ріка».
У зв'язку з цим 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж вулиці Володимирської:
- із 17:00 до 19:00 – від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
- із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.
Окрім того, до 26 січня введено обмеження руху транспорту уздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі і заборонено рух уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).
Нагадаємо, що рух транспорту Хрещатиком відкрито у вихідні та святкові дні до закінчення новорічно-різдвяних святкувань на Софійській площі.
Зазначимо, що 14 грудня на Контрактовій площі розпочався різдвяний ярмарок, а на Володимирському проїзді відкрили зону фудкортів.