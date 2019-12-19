Київрада закликає парламент скасувати "тотальну фіскалізацію" підприємців

Київська міська рада звернулась до Верховної Ради України з проханням скасувати закони, які передбачають обов’язкове проведення розрахункових операцій через РРО (реєстратори розрахункових операцій).

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Йдеться про необхідність скасування закону "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", а також закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", - йдеться у повідомленні.

Депутати Київради звертаються до Верховної Ради України з пропозицією розпочати консультації з залученням експертів та представників малого і середнього бізнесу для напрацювання дієвого механізму контролю обігу товарів та обсягу доходів суб'єктів спрощеної системи оподаткування.

"До депутатів Київради та до нашої профільної комісії надходять численні звернення від бізнес-спільноти щодо можливого негативного впливу на малий і середній бізнес законів, які парламент прийняв 20 вересня 2019 року. Вони, на переконання підприємців, направлені на фактичне знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також нові закони можуть "грати на руку" виробникам і постачальникам реєстраторів розрахункових операцій", - зазначила співавтор проекту рішення Олена Овраменко.

За її словами, ухвалені закони мали би боротися із контрабандною продукцією. На практиці ж це жодним чином не вплине на рівень зменшення показників "сірого" імпорту, переконана Овраменко.

Вона додала, що є застереження і від Державної регуляторної служби України. Фахівці прогнозують збільшення та подорожчання процедур адміністрування, зростання кількості перевірок на підставі недобросовісних звернень покупців тощо.