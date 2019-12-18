Рух мостом Патона у Києві обмежать до 23 грудня

У Києві на мосту Патона виявили аварійне просідання покриття, у зв’язку з чим рух мостом тимчасово обмежать.

Про це повідомили у Київавтодорі.

На час проведення аварійних робіт рух здійснюватиметься однією смугою. Ремонтники працюватимуть на мосту з 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня.

«Роботи виконуватимемо цілодобово. І за можливості відновимо рух усіма смугами раніше. Під час робіт рух частково обмежено (крайня права смуга у напрямку лівого берега)», — заявили в Київавтодорі.

Як раніше повідомляло агентство, у Києві на вулиці Богдана Хмельницького розпочали поточний ремонт покриття із бруківки, через що рух буде частково обмежено до 27 грудня.