Під Києвом між комунальниками й будівельниками сталася бійка зі стріляниною, є травмовані

У смт Чабани, що на Київщині, стався конфлікт між представниками комунального господарства та будівельниками, який закінчився бійкою та стріляниною.

Унаслідок конфлікту постраждали чотири людини, повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"У смт Чабани тривають будівельні роботи. Для того, щоб вантажні автомобілі не забруднювали асфальтне покриття, місцеві комунальники прийняли рішення не випускати на дорогу такі авто, доки вони не змиють бруд з коліс. Про своє рішення вони попередили керівників будівництва. Так, працівник комунального господарства легковим автомобілем перегородив дорогу водієві вантажного авто, що виїздив з будівельного майданчика з брудними колесами. Водій-будівельник почав обурюватися, і між ними виникла сварка. Після чого водій вантажівки взяв в автомобілі травматичний пістолет і повернувся продовжити "розмову". У цей час на підмогу комунальнику приїхали його колеги. Вони з кулаками накинулися на чоловіка з пістолетом, який, у свою чергу, кілька раз вистрілив у їхній бік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті бійки водій вантажівки та комунальник отримали забійні травми тіла. Ще два працівники комунального господарства – травматичні поранення ноги та живота.

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На місце події прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом хуліганських дій та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

Фото: kv.npu.gov.ua