Якщо "заглючив" е-квиток - у столичному метро порадили, що робити

У Київському метрополітені надали рекомендації пасажирам, як діяти, коли некоректно спрацювала картка е-квитка.

Як повідомили у пресслужбі метрополітену, фахівці метрополітену та КП "ГІОЦ" (оператора системи е-квитка) по своїх напрямках опрацьовують кожне звернення.

Так, у випадку коли некоректно спрацювала картка е-квитка (KyivSmartCard та Картка киянина) потрібно зателефонувати на гарячу лінію оператора КП "ГІОЦ" 044-366 55 55 або зайти на сайт оператора та скористатися телеграм-ботом оператора або звернутися на фб-сторінку KyivSmardCard та залишити повідомлення.

Якщо некоректно спрацювала чи зламалась картка метро - звернутися до сервісного центру. Вони працюють на станціях "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Дарниця", "Політехнічний інститут", "Почайна" та "Хрещатик" з 8 до 19 без вихідних. Техперерва 12-12.30

Некоректно спрацювала безконтактна банківська картка - залишити інформацію за лінком, вказавши перші та останні 4 цифри номеру картки, власника, станцію та час, коли стався випадок.

Як повідомлялося, запуск електронного квитка у промислову експлуатацію заплановано на квітень 2020 року.