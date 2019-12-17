Поліція шукала бомбу у “Борисполі” і “колону техніки із вибухівкою” під Києвом

Поліцейські Київщини перевіряли інформацію про замінування міжнародного аеропорту “Бориспіль”, та про рух колони техніки із вибухівкою до Києва, вибухонебезпечних предметів не знайдено.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

“За добу до поліцейських області надійшло два анонімних повідомлення про замінування міжнародного аеропорту “Бориспіль”, та про рух колони техніки із вибухівкою по трасі “Київ-Одеса” у бік столиці”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва з вищезазначених повідомлень підтвердження не знайшли.

Як повідомляється, загалом, із початку року до поліції області надійшло 170 повідомлень про замінування об’єктів, відкрито 54 кримінальних провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.