Спіймали “мінера” станції метро “Нивки”

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з управлінням поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Чернігова за фактом неправдивого повідомлення про замінування станції "Нивки".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“Анонімне повідомлення про замінування надійшло на спецлінію “102” близько 10 години вечора 11 грудня 2019 року. За результатами огляду працівниками поліції та фахівцями вибухотехнічної, пожежотехнічної та кінологічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому було проведено евакуацію 630 пасажирів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у подальшому працівники поліції затримали чоловіка, який з хуліганських мотивів здійснив хибне повідомлення про замінування.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.