"Мінеру" КМДА "світить" до шести років колонії

Прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який надав хибне повідомлення про замінування КМДА. За вчинене чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 52-річному чоловікові за фактом неправдивого повідомлення про замінування приміщення Київської міської державної адміністрації» , - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у вівторок, 10 грудня, правопорушник, перебуваючи на станції Київ-Пасажирський, здійснив дзвінок на гарячу лінію «102» та надав хибне повідомлення про замінування КМДА за адресою вулиця Хрещатик, 36.