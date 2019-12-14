У Києві до кінця доби утримається туман

До кінця доби 14 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє сайт КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.

“До кінця доби 14 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху. При наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, а також тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.

Крім того, варто при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.