У Києві до кінця доби утримається туман
Укрінформ
До кінця доби 14 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомляє сайт КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.
“До кінця доби 14 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху. При наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом, а також тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями.
Крім того, варто при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі.