Кінець тижня в Україні буде по-осінньому теплим — до +12°

В Україні у п'ятницю опади ймовірні лише у південних областях та на Закарпатті, вночі та вранці туман, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вдень в південній частині та на Закарпатті невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. В Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях та Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 3-8° тепла)", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 13 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура протягом доби 0-2° тепла, на Київщині від 1° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні на вихідні часом невеликий (на півдні, 15 грудня й у східних та Сумській областях помірний) дощ, у західних, 14 грудня й у північних, центральних та східних областях місцями з мокрим снігом. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, у південній частині та центральних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині країни вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла.

На Київщині уночі 14 грудня невеликий дощ та мокрий сніг, в решту часу невеликий дощ (вдень 15 грудня місцями). Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

Синоптики 16-17 грудня в Україні опадів не прогнозують, лише вночі у понеділок у східних областях невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 3-9° тепла, у південних та західних областях місцями 10-13°.

У столичному регіоні 16- 17 грудня без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.