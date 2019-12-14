У Кличка пояснили проблеми з пільговими рахунками за "комуналку"
Про це повідомили в Департаменті соцполітики КМДА.
"Технічні причини проблеми усунуть до січня. У січні рух коштів пільги, яка надається у безготівковій формі, буде відображатися та пільговик зможе отримати розуміння, за який саме вид послуг були перераховані гроші", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проблема з відображенням коштів на пільгових рахунках виникла у пільговиків, що отримують допомогу у безготівковій формі.
З 1 жовтня 2019 року стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі - готівкова і безготівкова.
Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк.