У Києві з'явиться сквер Павла Шеремета

У центрі Києва з'явиться сквер на честь видатного журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення назвати сквер у середмісті столиці на честь Павла Шеремета. Ім’я видатного журналіста носитиме зелена зона на перетині вулиць Рейтарська та Стрілецька. Відповідну земельну ділянку у Шевченківському районі було обрано за попереднім погодженням з близькими Шеремета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадське обговорення щодо присвоєння скверу імені Павла Шеремета проходило з 19 березня 2019 року на офіційному порталі КМДА. Підтримали ідею 81% громадян, 19% висловилися проти. Загалом до голосування долучилися 113 осіб.

Павло Шеремет — білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо та періодичних видань. Загинув внаслідок замаху 20 липня 2016 року в центрі Києва.