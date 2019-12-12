У столиці можуть обмежити рух через візит прем’єрів Грузії і Молдови

У четвер та п’ятницю можливі тимчасові обмеження руху в кількох районах Києва через візит прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарія та прем’єр-міністра Республіки Молдова Іона Кіку.

Про це повідомляє Управління державної охорони.

“12-13 грудня у зв’язку з візитами в Україну Прем’єр-міністра Грузії Георгія Гахарія та Прем’єр-міністра Республіки Молдова Іона Кіку можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Києві на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе”, - йдеться у повідомленні.

В УДО також інформують, що відповідно до законодавства главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона.

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Управління державної охорони спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до Указу Президента від 3 жовтня 2006 року №815/2006 забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегаціям прем’єр-міністра Грузії та прем’єр-міністра Молдови під час візитів 12-13 грудня в Україну.