У Лук'янівському СІЗО запустять сервіс "Онлайн скарга для засуджених"

У рамках пілотного проєкту в державній установі “Київський слідчий ізолятор” запровадять сервіс “Онлайн скарга для засуджених”.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, інформує пресслужба відомства.

“Ми хочемо надати особами, взятими під варту, та засудженими можливість подавати конфіденційні онлайн скарги на неналежне поводження чи умови тримання за допомогою спеціальної інформаційно-комунікаційної системи до Національного превентивного механізму, прокуратури та інших органів», – розповів Малюська.

За його словами, впровадження електронної скарги повинно створити ефективну систему протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з ув’язненими.

“Ми нормативно врегульовуємо і дозволяємо цей механізм наказом Мін’юсту. На даний час однією з пілотних установ для реалізації цього механізму визначено державну установу “Київський слідчий ізолятор”. В установі встановлено відповідне обладнання щодо пілотного відпрацювання механізму подання конфіденційної онлайн скарги ув’язненими”, - сказав міністр.

Він наголосив, що найближчим часом кількість електронних та комунікаційних сервісів для ув’язнених істотно зросте.

У відомстві інформують, що встановлене в Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби програмне забезпечення дозволяє отримувати в електронному вигляді онлайн скаргу, в тому числі у форматі відеозвернення.

Також повідомляється, що Адміністрацією спільно з представниками ТОВ “Мережа-С” проведено пілотне відпрацювання зазначеної системи.

У Мін’юсті наголошують, що порядок користування засудженими інтернетом - дуже складне питання, тому лише спеціальні технічні пристрої із відповідним програмним забезпеченням, яке обмежує і контролює користування інтернетом засудженого, може бути запроваджене у виправних установах.

Як повідомляється, до електронних скарг встановлені умови, зокрема у них мають бути зазначені електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Також у зверненні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце відбування покарання та викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.