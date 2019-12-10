На Позняках затримали росіянина з трьома пістолетами

Столичні спецпризначенці вилучили у громадянина РФ три пістолети, відкрито справу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про затримання чоловіка зі зброєю. На місце виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські полку особливого призначення № 1 перевірили автомобіль «Форд», за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії.

Також стало відомо, що авто знаходилося на території України з порушенням митного законодавства.

У салоні автомобіля правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю у розібраному стані.

Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки «Глок», які належать йому.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські направили зброю на відповідну експертизу, а також з’ясовують її походження.

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Затриманому обирають міру запобіжного заходу.

Фото: відділ комунікації поліції Києва.