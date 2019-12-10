На Позняках затримали росіянина з трьома пістолетами
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про затримання чоловіка зі зброєю. На місце виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські полку особливого призначення № 1 перевірили автомобіль «Форд», за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії.
Також стало відомо, що авто знаходилося на території України з порушенням митного законодавства.
У салоні автомобіля правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю у розібраному стані.
Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки «Глок», які належать йому.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські направили зброю на відповідну експертизу, а також з’ясовують її походження.
За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Затриманому обирають міру запобіжного заходу.
Фото: відділ комунікації поліції Києва.