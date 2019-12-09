Володимирську перекриють через "новорічний парад" 21 грудня

У Києві 21 грудня заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській у зв’язку із Новорічним Borjomi парадом.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 2098.

"У зв’язку із цим із 13:30 до 16:00 заборонять рух транспорту на вулиці Володимирській (від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19)", - йдеться у розпорядженні.

Зазначається, що під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду заборонять паркування: 21 грудня із 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20, а також із 07:00 20 грудня до 23:30 21 грудня – на вул. Володимирській (від перетину із б-ром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївською), уздовж парної сторони б-ру Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).

Як повідомляють в КМДА, театральне дійство триватиме із 14:00 до 16:00 за маршрутом: від перехрестя вулиць Льва Толстого та Володимирської до Софійської площі. Глядачів і учасників очікують святкові колони і платформа, яскраві костюмовані герої, музика, танці. Окрім того, власники найкреативнішого вбрання отримають призи.